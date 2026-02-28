ベラルーシ、ウクライナ、ロシア、中国中国の軍事関連企業がロシアの同盟国ベラルーシの国営企業とロケット弾の弾頭製造に必要な設備の輸出契約を結んでいたことが28日までに分かった。ベラルーシの反体制派で国外を拠点に活動する「ベルポール」が取材に明らかにした。中国は紛争当事国に殺傷能力の高い兵器を提供していないと主張してきたが、兵器製造を巡りウクライナ侵攻を続けるロシアを間接的に支援している可能性がある。