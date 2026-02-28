「遊べる本屋」として知られる「ヴィレッジヴァンガード」の本店（名古屋市天白区）のXが28日に更新され、5月31日に閉店することが発表された。「ヴィレッジヴァンガード本店は2026年5月31日に閉店いたします」とつづり、店内のポップの写真を投稿。手書きのポップには「ヴィレヴァン本店は2026年5月31日に閉店します。建物と設備の老朽化により40年の現役生活に別れを告げることになりました。これから閉店まで、どうか楽しく