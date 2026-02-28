化学肥料などを使用しない「有機米」の生産拡大を目指す新発田市で2月28日、その有機米の魅力をＰＲするイベントが開かれました。新発田市役所で行われた有機米フェスティバル。会場に登場したのは魚沼市出身のお笑いタレント・おばたのお兄さんです。新発田市では農業を安定的で持続可能な産業にするため、化学肥料や農薬を使用しない「有機米」の生産拡大を目指しています。イベントでは、おばたのお兄さんが有機米のおにぎりを