半世紀近くにわたって地域で愛されてきた秋田市のイオン土崎港店が２８日、閉店の日を迎えました。施設の老朽化にともない28日で閉店となるイオン土崎港店。午前中から多くの人が訪れ買い物などを楽しむ中、店内では少しずつ閉店の準備も進められていました。入口近くにはジャスコ土崎港店としてオープンしてからの歩みを記したコーナーもあり当時を懐かしむ人の姿も見られました。父「土曜日日曜日、父と母と買