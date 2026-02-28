3月15日（現地時間）に、アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催される第98回アカデミー賞授賞式。メイクアップ＆ヘアスタイリング賞に、日本映画『国宝』がノミネートされたことでも話題を呼んでいる。 参考：『罪人たち』『ワンバト』『国宝』第98回アカデミー賞、納得と少しだけ困惑のノミネート 作品賞をはじめとする各部門で、どの映画が受賞するのか気になっている