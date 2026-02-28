CP+2026の浅沼商会ブースでは、2026年夏に発売するFotoproブランドの動画用三脚「O-9+MH-12」を展示していた。参考価格は税込9万3,500円。 ビデオ雲台がセットになっている5段の三脚。カウンターバランスをダイヤルでセットできる本格仕様ながら、雲台が比較的コンパクトになっている。 カウンターバランスは0を含む6段階（0+5段階）にセットできる。フリクション調整にも対応している。雲台のハンドル