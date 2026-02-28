ヤマダホールディングスは、ヤマダオリジナルの斜めドラム式洗濯乾燥機「RORO（ロロ）」の第3弾「YWM-YV110P」を、全国のヤマダデンキ（一部を除く）と公式オンラインショップ「ヤマダウェブコム」で3月3日に発売する。●高機能で低価格ヤマダが本気で開発第3弾となる「RORO」は、「価格は抑えても、品質と機能には一切妥協しない」というヤマダの商品開発理念のもとで誕生した、「時短」「タイパ」「清潔」「快適」への意識