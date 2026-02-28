お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が28日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演し、明石家さんま（70）との漫才を振り返った。太田は6日、所属事務所タイタンの30周年記念公演で、スペシャルゲストとして出演したさんまと、お笑いコンビ「古希還暦」として漫才を披露した。昨年10月のTBS系「お笑いの日2025」でも漫才を披露しており、3カ月ぶりの顔合わせ。ネタは当