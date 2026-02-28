◇明治安田J1百年構想リーグEAST第4節第2日横浜3−2東京V（2026年2月28日日産スタジアム）東京Vが前半終了間際と後半開始の“魔の時間帯”で3失点、終盤に追い上げたが届かず、この大会初黒星で首位を明け渡した。前半49分に先制されると、後半も2分、4分と失点。終盤にようやく今季から取り組んでいる走力アップで2点を返したが届かなかった。城福浩監督（64）は、「気がゆるんだというか、相手の気持ちが上回った。もっ