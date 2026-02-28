イスラエルとアメリカが、イランへの攻撃を開始しました。トランプ大統領はアメリカ軍がイランに対し、大規模な作戦を開始したと明らかにしました。ワシントンから中継です。トランプ大統領は28日、SNSに動画を投稿し、イランに対し大規模な軍事作戦を開始したと表明しました。トランプ大統領は軍事作戦の目的については、イラン政権からの差し迫った脅威を排除することでアメリカ国民を守ることだと説明し、「イランは核兵器を保