第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が２８日、東京・港区のグランドプリンスホテル新高輪で祝勝会を開催し、関係者、ファン含めて約１８００人が出席した。５区で区間新記録をマークした「シン・山の神」黒田朝日、８区３年連続区間賞の塩出翔太、チームを陰で支えた徳澄遼仁主務ら４年生の選手とマネジャー計１４人は２７日に