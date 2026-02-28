◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日―日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２８日、壮行試合となる中日戦の試合前練習でバットを持ってグラウンドに現れると、球場からどよめきが起こった。２日連続のフリー打撃。グラウンドでフリー打撃を行うのは珍しい大谷が、２日連続での実施は極めて異例だ。前日２７日に続き、カブス・鈴木誠也、レッドソックス・吉田正尚