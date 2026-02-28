首痛で２３日の侍ジャパンとの壮行試合（サンマリン）を欠場したソフトバンク・柳田悠岐外野手が２８日、万全をアピールした。宮崎キャンプは最終クール初日。首の状態を考慮して台湾遠征は不参加だった柳田も、元気いっぱいに汗を流した。個人練習の際には、ロングティーを実施した。一塁ベンチ横から打ち、サク越えを連発。右翼スタンドを越えて場外へもアーチを放ち「疲れました」と話すほど振り込んだ。首はもう「大丈夫で