いつものデニムスタイルを少しアップデートしたい人に注目してほしいのが、【GU（ジーユー）】のバギーフレアジーンズ。ほどよい広がりのあるシルエットで、コーデに旬の雰囲気をプラスしてくれそうです。今回は40・50代の大人世代に似合いそうな、バギーフレアジーンズを使ったコーディネートをご紹介します。 ゆるやかフレアでこなれるバギージーンズ