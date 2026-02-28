◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、良）１着馬に高松宮記念優先出走権が与えられる短距離重賞が１６頭で争われ、２番人気のファンダム（牡４歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）は１２着。昨年の毎日杯以来となる重賞２勝目はお預けとなった。デビュー３連勝で毎日杯を制し、日本ダービーでは唯一の無敗馬として参戦も１４着に沈んだ。それでも、７か月ぶりの実戦となった