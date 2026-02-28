イスラエルとアメリカが、イランへの攻撃を開始しました。トランプ大統領はアメリカ軍がイランに対し、大規模な作戦を開始したと明らかにしました。アメリカ・トランプ大統領「イランで大規模な作戦を開始した。イランからの差し迫った脅威を排除し、アメリカ国民を守ることが目的だ」トランプ大統領は日本時間の28日午後、SNSに投稿し、「イランで大規模な作戦を開始した。イランからの差し迫った脅威を排除し、アメリカ国民を守