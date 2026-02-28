芸人の田村淳が28日、都内で自著『大人の小学校』（扶桑社）発売記念記者会見に登壇。千葉に1700坪の土地を“自腹購入”したことを明かした。【写真】「盛り付けがプロ級」ファン絶賛！田村淳が娘に作った“納豆ごはん”『大人の小学校』は、2020年7月、田村淳が立ち上げた、大人が新しい価値観に出会い、仲間と学び合うためのオンラインコミュニティー。本書は、そのメインコンテンツとなる「特別対談」を収録。淳が「この人