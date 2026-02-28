タレントのアレクサンダーが２８日、ブログを更新。長男（８）が競泳の「オリンピック選手」の指導を受け、みるみる泳ぎが上達していることを明かした。アレクは２０１３年２月に元ＡＫＢ４８で実業家の川崎希と結婚。長男、長女（５）、生後半年の次女がいる。１月２４日付で「今日から苦手な水泳を克服するためカゲトラは水泳習いますママ友さんに良い先生教えてもらいました」「オリンピック選手の指導楽しかった