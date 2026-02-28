MIXは27日、取締役会において、4月1日付で新設されるフェローの選任について決議したことを報告した。ワーナーミュージック・ジャパンで執行役員を務めた増井健仁氏がフェローに選出されている。フェロー制度の新設については、「当社は、高度専門人材のキャリアパスを確立し、専門性の強化を通じて中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、2026年4月1日付でフェロー制度を新設いたします」と説明。「本制度は、マ