〈「独身偽装は性犯罪と同じ」航空自衛官に騙された女性の告白…航空自衛隊千歳基地の管理職から投げかけられた“衝撃の一言”〉から続く “独身偽装”。既婚者が独身を装い、交際相手を騙す行為だ。近年、性的な自己決定権（貞操権）を侵害したとして、損害賠償を命じられるケースが相次いでいる。【画像】自身の顔がプリントされたうちわを手にする山崎トキオ（仮名、当時44） コハルさんも独身偽装の被害者だ。20