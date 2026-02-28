映画監督・福永壮志氏（43）との結婚を元日に発表した俳優・長澤まさみ（38）が26日、ミラノで開催された「プラダ（PRADA）」の2026-27年秋冬コレクションのショー会場に来場。SNSで韓国俳優のキム・テリ（35）と和気あいあいとした様子が公開され、反響を呼んでいる。【写真】「お二方とも可憐で美しい」韓国俳優と和気あいあいとした姿を見せる長澤まさみ長澤は、ファッション誌『ELLE JAPON』の公式インスタグラムに登場。