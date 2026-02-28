【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は２８日午前１０時（日本時間午後５時）過ぎ、イランがイスラエルに向けてミサイルを発射したのを確認したと発表した。米国とイスラエルによる攻撃を受け、反撃に踏み切ったとみられる。