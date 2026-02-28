イスラエルがイランへの「先制攻撃」を開始したと発表しました。アメリカのトランプ大統領も「アメリカ軍はイランへの大規模な戦闘を開始した」とSNSに動画を投稿しました。【画像】攻撃された現場の様子イスラエルのカッツ国防相は28日、イランに「先制攻撃」を開始したと明らかにしました。ミサイルやドローンによる反撃が直ちに予想されるとして「特別非常事態宣言」を発令し、警戒レベルを引きあげました。イスラエル