臆病な犬への絶対NG行動 1.過保護にしすぎること 臆病な犬への絶対NG行動は、過保護にしすぎることです。 犬が怖がる度に声をかけたり、抱っこしたりしていると、常に飼い主から守られている状態になります。 飼い主がそばにいれば安心するかもしれませんが、ひとりになったとき、強い不安や恐怖からパニックを起こすなどしてしまうことがあります。 “飼い主がいるから大丈夫”ではなく、犬がひとりきりでも安心して過ごせ