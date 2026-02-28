外耳炎は“どの犬にも起こりうる病気”だという事実 外耳炎は、耳の穴から鼓膜までの通り道に炎症が起きる病気です。かゆみ、赤み、におい、黒い耳だれなど、飼い主が日常的に気づきやすいトラブルとしてよく知られています。しかし「垂れ耳の犬に多い」と思われがちな一方で、今回の321頭を調べた研究では、耳の形だけでは外耳炎のリスクを説明できないことが明らかになりました。 研究に参加した犬たちは、健康診断や治療の