明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第4節が28日に行われ、ガンバ大阪と清水エスパルスが対戦した。ともに前節は初の勝ち点「3」を獲得し、連勝を目指すチーム同士の一戦。立ち上がりはアウェイの清水が積極的にゴールを狙うが、先制点を奪ったのはG大阪だった。27分、デニス・ヒュメットのシュートが相手に当たってディフレクトし、相手GK沖悠哉はボールをかき出すことができない。ゴール前のこぼれ球に反応した食