浦和レッズは２月28日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節で、鹿島アントラーズとホームで対戦した。14分に肥田野蓮治、19分に渡邊凌磨が得点。前半の早い時点で２点をリードしてみせる。だが、45分に１点を返されると、55分にもゴールを割られ、タイスコアで迎えた90分に被弾。２−３の逆転負けを喫した。試合後のフラッシュインタビューで、浦和のマチェイ・スコルジャ監督は「ハードワークをしながら良いスター