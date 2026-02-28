柏レイソルは２月28日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第４節でFC東京と敵地で対戦し、２−０で快勝。待望の今季初勝利を飾った。序盤からボールを握ったアウェーチームは、54分に垣田裕暉がヘディングでネットを揺らして先制。さらに82分には瀬川祐輔が追加点を挙げると、このままリードを守り切り、激闘を制した。昨季、J１で２位フィニッシュの柏は今季、苦しいシーズンの序盤戦となった。開幕節で川崎に３−５、