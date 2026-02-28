3月1日は、オホーツク海へと進む低気圧や寒気の影響で北海道では雲が広がりやすく、所によりにわか雪があるでしょう。東北から九州は多少雲の出る所があるものの、大陸から張り出す高気圧に覆われて広い範囲で晴れる見込みです。最低気温は全国的に平年並みか高い予想ですが、前日と比べると低い所が多いでしょう。起床時は暖房をつけないと布団から出にくいかもしれません。各地では梅の開花が進み、見頃を迎えている所もあるよう