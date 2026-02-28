老後資金をどこまで取り崩すか、子どもにどの程度資産を残すかは、夫婦間でも意見が分かれやすいテーマです。 「使い切る」という考え方にも、「一定額は残す」という考え方にもそれぞれ根拠がありますが、判断にあたっては税制や生前贈与のルールなども考慮に入れておきたいところです。 本記事では、最新の生前贈与の制度を整理しながら、老後資金と子どもへの資産承継のバランスについて考えます。