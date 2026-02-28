きょう午前、岐阜県海津市のコンビニエンスストアの駐車場で90代の男性が運転する車が店の壁などに衝突し、男性が頭にけがをしました。 【写真を見る】コンビニ駐車場で事故 住職の93歳男性が運転を誤り店の壁に衝突 “履き物”が脱げそうになりアクセルを強く踏み込んだか 岐阜・海津市 事故があったのは海津市平田町幡長のコンビニエンスストアの駐車場です。 警察によりますと、きょう午前9時半過ぎ、市内に住む93歳の住職の