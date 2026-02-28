女子プロレス「スターダム」の玖麗さやか（２５）が、極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」に悪の制裁を受けた。７日の大阪大会でＶ９を達成したワールド王者の上谷沙弥に挑戦を表明したが、その場で王者から挑戦を拒否された。その後上谷が負傷箇所の手術を行うため１か月間の欠場に。２１日の大阪大会では王者に直談判したが、再び拒否された上に試合ではヘイトにボコボコにされフォール負けを喫した。２８日の東京・後