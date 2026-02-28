受験という大勝負に破れてしまったら、どんなに気丈な男性も激しくヘコんでしまうもの。瀕死の彼氏を復活させるためには、繊細なハートを汲んだ態度で接する必要がありそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性177名に聞いたアンケートを参考に「受験に失敗した彼氏を元気づける一言９パターン」をご紹介いたします。【１】「悔しかったら来年は日本一の男になって！」と、尻を叩く「落ち込んでる場合じゃないと、気合いが