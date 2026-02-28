１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は２８日、全国の現役高校生（男女）を対象に実施した「この世からなくなったら困るおでんの具はなんですか？」というアンケート調査の結果を公開。１位は「だいこん」となった。以下、「なくなったら困るおでんの具」トップ７＜１位＞だいこん３１．８％＜２位＞たまご２０．８％＜３位＞こんにゃく１３．６％＜４位＞はんぺん１１．９％＜５位＞