この先2週間の天気や気温の傾向です。来週は2〜3日おきに雨が降り、日々の気温差が大きくなるでしょう。3月2日(月)は西から雨の範囲が広がり、3日(火)は関東甲信の山沿いを中心に湿った雪となり、東京都心でも真冬の寒さが戻るでしょう。一方、晴れる日は気温がグッと上がり、花粉飛散に注意が必要です。天気は周期変化3月1日(日)〜7日(土)は、低気圧や前線の通過と高気圧の張り出しが交互に現れる周期的な天気となる見込みです。1