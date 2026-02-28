◇バレーボール男子SVリーグ第15節第1戦サントリーサンバーズ大阪3―1ヴォレアス北海道（2026年2月28日Asueアリーナ大阪）サントリーサンバーズ大阪はヴォレアス北海道に3―1で勝ってリーグ戦28連勝とした。高橋藍はチーム最多の21得点。第3セット途中で大黒柱のドミトリー・ムセルスキーとイゴール・クリュカがベンチに下がる展開の中、攻守に気を吐いた。「天皇杯で負けている相手に勝ち切れたのは大きい。ただ、3セッ