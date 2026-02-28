高須クリニックの高須克弥院長が２８日、大相撲春場所（３月８日、エディオンアリーナ大阪）を前に住吉大社（大阪市住吉区）で行われた豊昇龍、大の里の土俵入りを観覧した。開催直前に来賓者の一人として姿を見せ、高須院長に気付いた一般参拝者の歓声に、手を振りながら特別招待席の最前列に着席した。豊昇龍、大の里の順に土俵入りを見守った。終了後は神楽殿で大絵馬に手形を押した豊昇龍に声を懸けた。以前から化粧まわ