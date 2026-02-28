ラグビーのNTTリーグワン1部第10節第1日は28日、東京・駒沢陸上競技場などで行われ、神戸が浦安に78―19で大勝し、9連勝で1敗を守った。浦安は3勝7敗。埼玉も三重に66―19で快勝し、9勝1敗とした。三重は7敗目（3勝）。BR東京はBL東京に33―14で勝って6勝目（4敗）を挙げた。3連覇に挑むBL東京は4連敗で5勝5敗となった。