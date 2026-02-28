タレント上沼恵美子（70）が28日に放送されたMBSテレビの不定期特番「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜後4・00）に出演。「出馬」にまつわる思いを語った。フリーアナウンサー有働由美子が、「本音」をお代にゲストを得意料理でもてなす同番組。上沼は有働がふるまう「タイ料理」に舌鼓を打ち、お礼の？本音トークも披露した。「出馬」というカードを引き、「しませんって。なんで？」と上沼。「過去に来ました？」と誘いがあ