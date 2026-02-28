◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月28日バンテリンD）日本代表「侍ジャパン」は28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨む。前日の中日戦の9回に緊急降板した大勢投手（26＝巨人）は元気に球場入り。試合前練習では遠投や強度を上げたキャッチボールで調整した。第2便のバスで球場入りした大勢。試合前練習のため球場に姿を現すと、村