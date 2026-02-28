「見た目か、暖かさか――。」かつては“オヤジくさい”と敬遠していた防寒装備「ハンドルカバー」を、背に腹は代えられぬ思いで導入した中年ライダーの投稿が、Xで大きな反響を呼んでいます。投稿主は、YouTubeチャンネルでTVゲーム・サバイバルゲーム動画を投稿している加齢た声（@karetakoe）さん。愛車であるホンダのバイクにハンドルカバーを装着した写真とともに、「若い子は笑うでしょうな…でもネ…もうおじさんは寒さに耐