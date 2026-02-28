雪深い地域に住むAさんは、毎朝の重労働である「雪かき」に追われています。腰を痛めながらも、近隣の迷惑にならないよう、敷地内の決まった場所に雪を積み上げるのがAさんの日課です。【写真】「遭難ではありません。出勤中の妻です」大雪の中、進む人影…！「映画のワンシーンに匹敵する」しかし、隣の家に住むBさんのやり方は正反対でした。Bさんは自宅の駐車場に積もった大量の雪を、全て目の前の公道へと放り投げて済ませてい