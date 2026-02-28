米ツアー4年目を迎えた西村優菜が28日、大阪市内の住友生命本社で、関西ゴルフ連盟（KGU）に寄付金を贈呈した。【写真】純白ドレスに身を包んだ西村優菜西村はスポンサー契約を結ぶ同社と協力し、2022年から「西村優菜 Birdie Donation for Future Supported by 住友生命」と題したチャリティー活動を開始。シーズンの優勝回数、バーディ、イーグル、ホールインワンの数をポイント換算して寄付金を積み立て、子供たちの支援、地球