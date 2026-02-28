＜HSBC女子世界選手権3日目◇28日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが終了した。古江彩佳が4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。日本勢最上位となるトータル7アンダー・8位タイに浮上した。〈連続写真〉ゆったり感がカギ古江彩佳の最新スイング竹田麗央はトータル6アンダー・12位タイ。山下美夢有はトータル4アンダー・16位タイ、岩井明愛と馬場咲希はトータル3アンダー・20