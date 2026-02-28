2024年から2025年にかけて退職代行サービスの利用増加や副業・独立の広がりが話題となるなど、転職市場の注目度は高い。総務省が2025年に公表した「労働力調査（詳細集計）」によると、転職等希望者は約1023万人と前年より約23万人増え、2年ぶりの増加となった。一方で、いったん独立した人が再び会社員として働こうとしたとき、「思わぬ壁」に直面するケースもあるようだ。31歳で独立し、経営者として事業を行っていた山田直樹さ