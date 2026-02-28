◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ（イーストＢ）▽第４節磐田０―０（PK５−３）福島（２８日・ヤマハ）Ｊ３福島のＦＷ三浦知良が故郷・静岡のヤマハスタジアムで行われた磐田戦でベンチ入りしたが、出番はなかった。チームは、格上のJ２磐田に無失点で試合を進めたが、PK戦で敗れた。PK戦突入時には、磐田サポーターからブーイングが福島に浴びせられた。試合後、取材に応じたカズは「PK戦でうちの選手がブーイングされて