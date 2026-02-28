【来週の注目材料】米金融政策動向にらみ、いつも以上に注目=米雇用統計 3月6日に2月の米雇用統計が発表されます。 前回1月分は失業率が予想外に低下し、2か月連続の改善となりました。期間中に求職活動を行わなかったものの働く意思のある方や、正規雇用を望んでいるもののパートタイムに従事している方などを含めた「広義の失業率（U6失業率）」も、12月の8.4%から8.0%に大きく低下しています。 非農業部門雇