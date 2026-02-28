大相撲の関脇・高安（田子ノ浦）が２８日、３６歳の誕生日を迎えた。大阪市平野区の部屋宿舎で取材に応じ、３６歳の抱負を「やっぱり勝負をかけたいですね。もう（相撲を）長く取れないですからね。できる限り力を尽くして、目標に向かって精進します」と述べた。妻で演歌歌手の杜このみら家族とは、大阪入り前に「ちょっと早めのバースデーで、前祝いはしてきた」と明かした。この日は横綱・大の里（二所ノ関）の太刀持ちを務