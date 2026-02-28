株式会社ｗｉｔｈｔが運営するメディア＆シンクタンク「女子高生ラボ」はこのほど、全国の現役女子高生を対象に実施した「高校生活のうちにやっておくべきこと」に関する実態調査の結果を発表。「４月から高校生活をスタートさせる新入生に向けて、先輩たちが実体験から導き出した」（同ラボ）とする「ＪＫを全力で使い切るための１５選」を以下の通り公開した。寸評は同ラボによるもの。【現役ＪＫが教える「高校生活でやるべ