中森明菜（60）が長らく封印していたライブ・ツアーを全国3都市で開催する。チケット価格は海外トップ・アーティスト並みだが、実際のステージでの歌唱を不安視する声も上がっている。＊＊＊【実際の写真】変わらぬ美貌をカメラが捉えた！お笑い芸人が撮影した「中森明菜」現在の姿「大きなホールでは納得のいくコンサートができない」明菜がコンサートホールに帰ってくる。2月13日、東京・大阪・名古屋の3都市を巡るライ